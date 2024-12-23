Котик Филип Михаилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотик Филип Михаилов

Котик Филип Михаилов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Котик Филип Михаилов
Пол
муж
Номер записи
155
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1792
Год рождения вычисленный
1748
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 92
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Котик Филип Михаилов: 34 / - | войсковые жители - глава
02 | Котик Мотрена Алексеева: 31 / 44 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Котик Евфим Филипов: 4 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Котик Евфимия Филипова: 2 / 15 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Котик Марина Филипова: - / 12 | войсковые жители - дочь главы [1]
Комментарий наборщика
Фамилия не упоминается в Книге Памяти Кантемировского района. Ближайшие варианты - Котов, Котюх
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.