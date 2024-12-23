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Яицка Марфа Семенова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Яицка Марфа Семенова
Пол
жен
Номер записи
114
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Семена [3]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
5 месяцев
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 90
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 13
01 | Яицкой Аврам Гаврилов: 34 / 47 | войсковые жители - глава
02 | Яицка Евдокия Петрова: 34 / 47 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Яицкой Семен Аврамов: 10 / 23 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Яицка София Аврамова: полугоду / 14 | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Яицка Ксения Аврамова: - / 6 | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Яицка Евфимия Федорова: - / 19 | войсковые жители - жена Семена [3]
07 | Яицка Марфа Семенова: - / 5 месяцев | войсковые жители - дочь Семена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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