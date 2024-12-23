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Рябоштанова Марья Степанова

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Рябоштанова Марья Степанова
Пол
жен
Номер записи
86
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена главы [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
-
Причина выбытия
смерть
Год убытия
1794
Год рождения вычисленный
1754
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 88об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Рябоштанов Евфим Анисимов: 29 / 42 | войсковые жители - глава
02 | Рябоштанова Марья Степанова: 28 / - | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Рябоштанова Васса Матвеева: - / 39 | войсковые жители - жена главы вторая [1]
04 | Рябоштанова Агрипина Евфимова: 7 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
05 | Рябоштанова Анна Евфимова: 1 месяц / - | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Рябоштанова Марфа Евфимова: - / 7 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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