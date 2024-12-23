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Мащенко Евдоким Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Мащенко Евдоким Иванов
Пол
муж
Номер записи
57
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
1
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 87об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 5
01 | Мащенко Иван Федоров: 26 / - | войсковые жители - глава
02 | Мащенко Евфимия Игнатова: 26 / 39 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Мащенко Данило Иванов: 5 / 18 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Мащенко Яким Иванов: 4 / - | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Мащенко Евдоким Иванов: 1 / 14 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Мащенко Агафия Иванова: 9 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Мащенко Евдокия Иванова: 8 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Мащенко Прокофий Иванов: - / 12 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Мащенко Катерина Иванова: - / 9 | войсковые жители - дочь главы [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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