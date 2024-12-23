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Похила Анна Никитина

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Похила Анна Никитина
Пол
жен
Номер записи
51
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь главы [1]
Возраст по прошлой РС
-
Возраст по текущей РС
4 месяца
Год рождения вычисленный
1795
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 87
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 4
01 | Похилой Никита Василиев: 21 / 34 | войсковые жители - глава
02 | Похила Пелагея Куприянова: 22 / 35 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Похилой Захарий Никитин: - / 9 | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Похилой Иван Никитин: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Похила Анна Никитина: - / 4 месяца | войсковые жители - дочь главы [1]
06 | Похила Ксения Василиева: 13 / - | войсковые жители - сестра главы [1]
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Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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