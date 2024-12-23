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Мащенко Павел Петров

Из справочника
Ревизская Сказка сл.Смаглеевка за 1795 год
ФИО
Мащенко Павел Петров
Пол
муж
Номер записи
34
Сословие
войсковые жители
Год ревизии
1795
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын главы [1]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Воронежское
Уезд
Калитвянская
Место
сл. Смаглеевка
Место события
сл. Смаглеевка, Калитвянская окр., Воронежское нам.
Архивный код
ГАВО: ф.И261, оп.1, д.827, лист: 86об
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 3
01 | Мащенко Петр Федоров: 38 / 51 | войсковые жители - глава
02 | Мащенко Ирина Петрова: 37 / 50 | войсковые жители - жена главы [1]
03 | Мащенко Савва Петров: 14 / - | войсковые жители - сын главы [1]
04 | Мащенко Павел Петров: 11 / 24 | войсковые жители - сын главы [1]
05 | Мащенко Нифонт Петров: 9 / 22 | войсковые жители - сын главы [1]
06 | Мащенко Христина Петрова: 16 / - | войсковые жители - дочь главы [1]
07 | Мащенко Наталия Петрова: полугоду / - | войсковые жители - дочь главы [1]
08 | Мащенко Евфим Петров: - / 6 | войсковые жители - сын главы [1]
09 | Мащенко Евдокия Петрова: - / 10 | войсковые жители - дочь главы [1]
10 | Мащенко Ксения Василиева: - / 26 | войсковые жители - жена Саввы [3]
11 | Мащенко Александр Саввин: - / 9 | войсковые жители - сын Саввы [3]
12 | Мащенко Андрей Саввин: - / 6 | войсковые жители - сын Саввы [3]
13 | Мащенко Анна Маркова: - / 25 | войсковые жители - жена Павла [4]
14 | Мащенко Павел Павлов: - / 3 | войсковые жители - сын Павла [4]
15 | Мащенко Феодосия Сидорова: - / 21 | войсковые жители - жена Нифонта [5]
16 | Мащенко Агрипина Нифонтова: - / 5 месяцев | войсковые жители - дочь Нифонта [5]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Чёрной

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