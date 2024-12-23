Кочегаров Дмитрий Андреевич
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Кочегаров Дмитрий Андреевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 76
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 57
- Возраст по текущей РС
- 61
- Год рождения вычисленный
- 1755
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 36
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Кочегаров Дмитрий Андреевич: 57 / 61 | крестьянин - глава
02 | Кочегаров Иван Дмитриевич: 22 / 26 | крестьянин - сын Дмитрия Андреевича [1]
03 | Кочегаров Степан Дмитриевич: 18 / 22 | крестьянин - сын Дмитрия Андреевича [1]
04 | Кочегарова Пелагея: - / 60 | крестьянка - жена Дмитрия Андреевича [1]
05 | Кочегарова Афимья Дмитриевна: - / 43 | крестьянка - дочь Дмитрия Андреевича [1]
06 | Кочегарова Марина Дмитриевна: - / 33 | крестьянка - дочь Дмитрия Андреевича [1]
07 | Кочегарова Марья: - / 25 | крестьянка - жена Ивана Дмитриевича [2]
08 | Кочегарова Дарья Ивановна: - / 1,5 | крестьянка - дочь Ивана Дмитриевича [2]
09 | Кочегарова Василиса Ивановна: - / 0,5 | крестьянка - дочь Ивана Дмитриевича [2]
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- Индексация данных проведена Антоном Кипреевым
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