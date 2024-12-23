Замараева Парасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамараева Парасковья Ивановна

Замараева Парасковья Ивановна

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Замараева Парасковья Ивановна
Пол
жен
Номер записи
66
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Ивана Ивановича
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 35
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Замараев Иван Иванович: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Замараева Агафья: - / 35 | крестьянка - жена Ивана Ивановича [1]
03 | Замараева Акулина Ивановна: - / 9 | крестьянка - дочь Ивана Ивановича
04 | Замараева Парасковья Ивановна: - / 7 | крестьянка - дочь Ивана Ивановича
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.