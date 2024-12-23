Замараева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамараева Агафья

Замараева Агафья

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Замараева Агафья
Пол
жен
Номер записи
64
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Ивана Ивановича [1]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 35
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Замараев Иван Иванович: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Замараева Агафья: - / 35 | крестьянка - жена Ивана Ивановича [1]
03 | Замараева Акулина Ивановна: - / 9 | крестьянка - дочь Ивана Ивановича
04 | Замараева Парасковья Ивановна: - / 7 | крестьянка - дочь Ивана Ивановича
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.