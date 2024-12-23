Замараева Агафья
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Замараева Агафья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 64
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Ивана Ивановича [1]
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 35
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Замараев Иван Иванович: 32 / 36 | крестьянин - глава
02 | Замараева Агафья: - / 35 | крестьянка - жена Ивана Ивановича [1]
03 | Замараева Акулина Ивановна: - / 9 | крестьянка - дочь Ивана Ивановича
04 | Замараева Парасковья Ивановна: - / 7 | крестьянка - дочь Ивана Ивановича
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