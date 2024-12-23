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Замараева Мавра Ивановна

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Замараева Мавра Ивановна
Пол
жен
Номер записи
58
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Ивана Федоровича [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 35
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Замараев Иван Федорович: 58 / 62 | крестьянин - глава
02 | Замараев Ефим Иванович: 22 / - | крестьянин - сын Ивана Федоровича [1]
03 | Замараев Родион Иванович: 17 / 21 | крестьянин - сын Ивана Федоровича [1]
04 | Замараева Агафья: - / 60 | крестьянка - жена Ивана Федоровича [1]
05 | Замараева Мавра Ивановна: - / 40 | крестьянка - дочь Ивана Федоровича [1]
06 | Замараева Ефросинья Ивановна: - / 30 | крестьянка - дочь Ивана Федоровича [1]
07 | Замараева Парасковья Ивановна: - / 25 | крестьянка - дочь Ивана Федоровича [1]
08 | Замараева Федосья Ивановна: - / 18 | крестьянка - дочь Ивана Федоровича [1]
09 | Замараева Наталья Федоровна: - / 50 | крестьянка - сестра Ивана Федоровича [1]
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Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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