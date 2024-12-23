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Усольцева Аграфена

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Усольцева Аграфена
Пол
муж
Номер записи
52
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Василия Федоровича [2]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 6
01 | Усольцев Федор Степанович: 67 / 71 | крестьянин - глава
02 | Усольцев Василий Федорович: 39 / 43 | крестьянин - сын Федора Степановича [1]
03 | Усольцев Павел Васильевич: 11 / 15 | крестьянин - сын Василия Федоровича [2]
04 | Усольцева Аграфена: - / 45 | крестьянка - жена Василия Федоровича [2]
05 | Усольцева Марья Васильевна: - / 14 | крестьянка - дочь Василия Федоровича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

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