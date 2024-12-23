Усольцева Акулина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Усольцева Акулина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 43
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 5
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- мать Михайлы Прокопьевича [1]
- Возраст по текущей РС
- 45
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Усольцев Михайло Прокопьевич: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Усольцев Василий Михайлович: 8 / 12 | крестьянин - сын Михайлы Прокопьевича [1]
03 | Усольцев Никифор Прокопьевич: 24 / 28 | крестьянин - брат Михайлы Прокопьевича [1]
04 | Усольцев Павел Никифорович: - / 3 | крестьянин - сын Никифора Прокопьевича [3]
05 | Усольцева Акулина: - / 45 | крестьянка - мать Михайлы Прокопьевича [1]
06 | Усольцева Степанида: - / 30 | крестьянка - жена Михайлы Прокопьевича [1]
07 | Усольцева Парасковья: - / 24 | крестьянка - жена Никифора Прокопьевича [3]
08 | Усольцева Алена Никифоровна: - / 1 | крестьянка - дочь Никифора Прокопьевича [3]
09 | Усольцева Парасковья Прокопьевна: - / 25 | крестьянка - сестра Михайлы Прокопьевича [1]
10 | Усольцева Афимья Прокопьевна: - / 23 | крестьянка - сестра Михайлы Прокопьевича [1]
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- Индексация данных проведена Антоном Кипреевым
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