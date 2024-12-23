Усольцев Тит Федотович
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Усольцев Тит Федотович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 35
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Федота Алексеевича [2]
- Возраст по прошлой РС
- 6
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 34
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Усольцев Алексей Степанович: 56 / 60 | крестьянин - глава
02 | Усольцев Федот Алексеевич: 34 / 38 | крестьянка - сын Алексея Степановича [1]
03 | Усольцев Герасим Федотович: 8 / 12 | крестьянин - сын Федота Алексеевича [2]
04 | Усольцев Тит Федотович: 6 / 10 | крестьянин - сын Федота Алексеевича [2]
05 | Усольцева Анна: - / 35 | крестьянка - жена Федота Алексеевича [2]
06 | Усольцева Федосья Федотовна: - / 8 | крестьянка - дочь Федота Алексеевича [2]
07 | Усольцева Анна Федотовна: - / 3 | крестьянка - дочь Федота Алексеевича [2]
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- Индексация данных проведена Антоном Кипреевым
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