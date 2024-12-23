Малинин Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинин Алексей Матвеевич

Малинин Алексей Матвеевич

Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
ФИО
Малинин Алексей Матвеевич
Пол
муж
Номер записи
6
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Матвея Ивановича [2]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Тобольская
Уезд
Ишимский
Место
д. Плешково
Место события
д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
Архивный код
ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 33
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Малинин Иван Галактионович: 77 / - | крестьянин - глава
02 | Малинин Матвей Иванович: 40 / 44 | крестьянин - сын Ивана Галактионовича [1]
03 | Малинин Аввакум Матвеевич: 14 / 18 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
04 | Малинин Иван Матвеевич: 9 / 13 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
05 | Малинин Михайло Матвеевич: 5 / 9 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
06 | Малинин Алексей Матвеевич: 3 / 7 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
07 | Малинин Никита Матвеевич: 1 / 5 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
08 | Малинина Парасковья: - / 42 | крестьянка - жена Матвея Ивановича [2]
09 | Малинина Марья Матвеевна: - / 13 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
10 | Малинина Марья Матвеевна: - / 9 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
11 | Малинина Анна Матвеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
12 | Малинина Наталья Ивановна: - / 60 | крестьянка - дочь Ивана Галактионовича [1]
13 | Малинина Дарья Ивановна: - / 50 | крестьянка - дочь Ивана Галактионовича [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Антоном Кипреевым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.