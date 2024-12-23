Малинин Аввакум Матвеевич
Из справочника
Ревизские Сказки д.Плешково за 1816, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Малинин Аввакум Матвеевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 3
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Матвея Ивановича [2]
- Возраст по прошлой РС
- 14
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Ишимский
- Место
- д. Плешково
- Место события
- д. Плешково, Жиляковская вол., Ишимский у., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Тюмень): ф.И18, оп.1, д.41, лист: 33
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские Сказки Ишимского уезда за 1850 г.
Населённый пункт: д. Плешково
сословие: крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Малинин Иван Галактионович: 77 / - | крестьянин - глава
02 | Малинин Матвей Иванович: 40 / 44 | крестьянин - сын Ивана Галактионовича [1]
03 | Малинин Аввакум Матвеевич: 14 / 18 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
04 | Малинин Иван Матвеевич: 9 / 13 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
05 | Малинин Михайло Матвеевич: 5 / 9 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
06 | Малинин Алексей Матвеевич: 3 / 7 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
07 | Малинин Никита Матвеевич: 1 / 5 | крестьянин - сын Матвея Ивановича [2]
08 | Малинина Парасковья: - / 42 | крестьянка - жена Матвея Ивановича [2]
09 | Малинина Марья Матвеевна: - / 13 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
10 | Малинина Марья Матвеевна: - / 9 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
11 | Малинина Анна Матвеевна: - / 1 | крестьянка - дочь Матвея Ивановича [2]
12 | Малинина Наталья Ивановна: - / 60 | крестьянка - дочь Ивана Галактионовича [1]
13 | Малинина Дарья Ивановна: - / 50 | крестьянка - дочь Ивана Галактионовича [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Антоном Кипреевым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.