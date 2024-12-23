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Федосья Егоровна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Федосья Егоровна
Пол
жен
Номер записи
324
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
58
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Егора Васильевича [1]
Откуда прибыл
д. Гоголиха, Селищенская вол., Бежецкий у., Тверская губ.
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1842
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 614
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 58
01 | Егор Васильевич: 41 / - | крестьянин - Глава
02 | Фекла Михайловна: - / 50 | крестьянская жена - жена Егора Васильевича [1]
03 | Наталья Егоровна: - / 12 | крестьянская дочь - дочь Егора Васильевича [1]
04 | Федосья Егоровна: - / 8 | крестьянская дочь - дочь Егора Васильевича [1]
05 | Иван Егорович: 14 / - | крестьянин - сын Егора Васильевича [1]
06 | Семен Егорович: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Егора Васильевича [1]
07 | Ларион Егорович: новорожденный / 8 | крестьянский сын - сын Егора Васильевича [1]
08 | Аверкий Васильевич: 32 / - | крестьянин - брат Егора Васильевича [1]
09 | Семен Аверкиевич: 7 / - | крестьянский сын - сын Аверкия Васильевича [8]
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Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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