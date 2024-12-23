Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаил Дмитриевич

Михаил Дмитриевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Михаил Дмитриевич
Пол
муж
Номер записи
292
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
51
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Дмитрия Даниловича [1]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1846
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 609
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 51
01 | Дмитрий Данилович: 17 / 33 | крестьянин - Глава
02 | Степанида Филипповна: - / 37 | крестьянская жена - жена Дмитрия Даниловича [1]
03 | Хрычев ? Федор Дмитриевич: - / 14 | крестьянский сын - сын Дмитрия Даниловича [1]
04 | Александр Дмитриевич: - / 9 | крестьянский сын - сын Дмитрия Даниловича [1]
05 | Родион Дмитриевич: - / 6 | крестьянский сын - сын Дмитрия Даниловича [1]
06 | Михаил Дмитриевич: - / 4 | крестьянский сын - сын Дмитрия Даниловича [1]
07 | Мирон Дмитриевич: - / 1 | крестьянский сын - сын Дмитрия Даниловича [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.