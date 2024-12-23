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Тимофей Петрович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Тимофей Петрович
Пол
муж
Номер записи
279
Сословие
крестьянский сын
Год ревизии
1850
Двор / Семья
48
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Петра Фаддеевича [2]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1844
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 609
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 48
01 | Фаддей Нефедович: 60 / 76 | крестьянин - Глава
02 | Петр Фаддеевич: 14 / 30 | крестьянин - сын Фаддея Нефедовича [1]
03 | Степанида Степановна: - / 37 | крестьянская жена - жена Петра Фаддеевича [2]
04 | Тимофей Петрович: - / 6 | крестьянский сын - сын Петра Фаддеевича [2]
05 | Марфа Петровна: - / 5 | крестьянская дочь - дочь Петра Фаддеевича [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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