Тимофей Петрович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Тимофей Петрович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 279
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 48
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Петра Фаддеевича [2]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 609
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 48
01 | Фаддей Нефедович: 60 / 76 | крестьянин - Глава
02 | Петр Фаддеевич: 14 / 30 | крестьянин - сын Фаддея Нефедовича [1]
03 | Степанида Степановна: - / 37 | крестьянская жена - жена Петра Фаддеевича [2]
04 | Тимофей Петрович: - / 6 | крестьянский сын - сын Петра Фаддеевича [2]
05 | Марфа Петровна: - / 5 | крестьянская дочь - дочь Петра Фаддеевича [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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