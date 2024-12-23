Филарет Григорьевич
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Филарет Григорьевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 268
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 46
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Григория Яковлевича [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 607
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 46
01 | Григорий Яковлевич: 55 / - | крестьянин - Глава
02 | Марья Ивановна: - / 55 | крестьянская жена - жена Григория Яковлевича [1]
03 | Савелий Григорьевич: 20 / - | крестьянин - сын Григория Яковлевича [1]
04 | Кузьма Григорьевич: 13 / 29 | крестьянин - сын Григория Яковлевича [1]
05 | Екатерина Ивановна: - / 29 | крестьянская жена - жена Кузьмы Григорьевича [4]
06 | Филарет Григорьевич: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Григория Яковлевича [1]
07 | Ферапонт Григорьевич: новорожденный / 13 | крестьянский сын - сын Григория Яковлевича [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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