Феодора Кирилловна
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Феодора Кирилловна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 248
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 42
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Кирилла Герасимовича [2]
- Возраст по текущей РС
- 1 месяц
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 606
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 42
01 | Герасим Тихонович: 62 / - | крестьянин - Глава
02 | Кирилл Герасимович: 20 / 36 | крестьянин - сын Герасима Тихоновича [1]
03 | Авдотья Дорофеевна: - / 30 | крестьянская жена - жена Кирилла Герасимовича [2]
04 | Феодора Кирилловна: - / 1 месяц | крестьянская дочь - дочь Кирилла Герасимовича [2]
05 | Федосей Кириллович: новорожденный / 5 | крестьянский сын - сын Кирилла Герасимовича [2]
06 | Петр Герасимович: 15 / - | крестьянин - сын Герасима Тихоновича [1]
07 | Иван Герасимович: 11 / 27 | крестьянин - сын Герасима Тихоновича [1]
08 | Наталья Федоровна: - / 27 | крестьянская жена - жена Ивана Герасимовича [7]
09 | Петр Герасимович: 7 / - | крестьянин - сын Герасима Тихоновича [1]
- Дополнительная информация в записи
- Возраст на момент 1 октября 1850 г. - 1 месяц
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- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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