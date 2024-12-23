Николай Сидорович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Николай Сидорович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 190
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- Глава
- Возраст по прошлой РС
- 50
- Возраст по текущей РС
- 66
- Год рождения вычисленный
- 1784
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 597
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 29
01 | Николай Сидорович: 50 / 66 | крестьянин - Глава
02 | Федосья Михайловна: - / 51 | крестьянская жена - жена Николая Сидоровича [1]
03 | Кирилл Иванович: 12 / 28 | крестьянин - пасынок Николая Сидоровича [1]
04 | Марья Герасимовна: - / 25 | крестьянская жена - жена Кирилла Ивановича [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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