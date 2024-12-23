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Савелий Григорьевич

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Савелий Григорьевич
Пол
муж
Номер записи
163
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
брат Михаила Григорьевича [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 595
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 23
01 | Михаил Григорьевич: 27 / - | крестьянин - Глава
02 | Потап Михайлович: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Михаила Григорьевича [1]
03 | Яков Михайлович: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Михаила Григорьевича [1]
04 | Ирина Михайловна: - / 8 | крестьянская дочь - дочь Михаила Григорьевича [1]
05 | Савелий Григорьевич: 16 / 32 | крестьянин - брат Михаила Григорьевича [1]
06 | Федосья Кононовна: - / 21 | крестьянская жена - жена Савелия Григорьевича [5]
07 | Панфил Григорьевич: 11 / 27 | крестьянин - брат Михаила Григорьевича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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