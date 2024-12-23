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Федосья Александровна

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Федосья Александровна
Пол
жен
Номер записи
144
Сословие
крестьянская дочь
Год ревизии
1850
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Александра Константиновича [1]
Откуда прибыл
д. Кубышкино, Селижаровская вол., Осташковский у., Тверская губ.
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1845
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 592
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Александр Константинович: 18 / 34 | крестьянин - Глава
02 | Авдотья Федоровна: - / 27 | крестьянская жена - жена Александра Константиновича [1]
03 | Федосья Александровна: - / 5 | крестьянская дочь - дочь Александра Константиновича [1]
04 | Ефросинья Александровна: - / 1 неделя | крестьянская дочь - дочь Александра Константиновича [1]
05 | Михаил Александрович: 3 / - | крестьянский сын - сын Александра Константиновича [1]
06 | Василий Константинович: 17 / - | крестьянин - брат Александра Константиновича [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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