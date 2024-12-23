Сысой Савельевич
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Сысой Савельевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 129
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Савелия Елизаровича [6]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 591
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 18
01 | Елизар Иванович: 63 / - | крестьянин - Глава
02 | Ефим Елизарович: 29 / - | крестьянин - сын Елизара Ивановича [1]
03 | Ольга Ефимовна: - / 10 | крестьянская дочь - дочь Ефима Елизаровича [2]
04 | Степан Ефимович: новорожденный / 14 | крестьянский сын - сын Ефима Елизаровича [2]
05 | Родион Елизарович: 24 / - | крестьянин - сын Елизара Ивановича [1]
06 | Савелий Елизарович: 21 / - | крестьянин - сын Елизара Ивановича [1]
07 | Сысой Савельевич: новорожденный / 15 | крестьянский сын - сын Савелия Елизаровича [6]
08 | Яков Савельевич: новорожденный / 11 | крестьянский сын - сын Савелия Елизаровича [6]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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