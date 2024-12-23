Матрена Константиновна
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Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Матрена Константиновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 93
- Сословие
- крестьянская дочь
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Константина Кузьмича [4]
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 588
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 14
01 | Кузьма Федорович: 39 / 55 | крестьянин - Глава
02 | Афимья Севостьяновна: - / 51 | крестьянская жена - жена Кузьмы Федоровича [1]
03 | Ольга Кузьминична: - / 8 | крестьянская дочь - дочь Кузьмы Федоровича [1]
04 | Константин Кузьмич: 23 / - | крестьянин - сын Кузьмы Федоровича [1]
05 | Матрена Константиновна: - / 15 | крестьянская дочь - дочь Константина Кузьмича [4]
06 | Степан Константинович: 3 / 19 | крестьянский сын - сын Константина Кузьмича [4]
07 | Викул Константинович: 1 / - | крестьянская дочь - сын Константина Кузьмича [4]
08 | Елизар Константинович: новорожденный / 11 | крестьянский сын - сын Константина Кузьмича [4]
09 | Петр Кузьмич: 9 / - | крестьянский сын - сын Кузьмы Федоровича [1]
10 | Прокофий Кузьмич: новорожденный / 5 | крестьянский сын - сын Кузьмы Федоровича [1]
11 | Тимофей Кузьмич: новорожденный / 1,5 | крестьянский сын - сын Кузьмы Федоровича [1]
12 | Егор Федорович: 26 / 42 | крестьянин - брат Кузьмы Федоровича [1]
13 | Фиона Егоровна: - / 15 | крестьянская дочь - дочь Егора Федоровича [12]
14 | Фекла Егоровна: - / 4 | крестьянская дочь - дочь Егора Федоровича [12]
15 | Прохор Егорович: 5 / 21 | крестьянский сын - сын Егора Федоровича [12]
16 | Филипп Егорович: новорожденный / 13 | крестьянский сын - сын Егора Федоровича [12]
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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