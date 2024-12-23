Владимир Никифорович
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Владимир Никифорович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 82
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Никифора Андреевича [2]
- Возраст по прошлой РС
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1842
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 585
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 12
01 | Андрей Яковлевич: 42 / - | крестьянин - Глава
02 | Никифор Андреевич: 15 / 32 | крестьянин - сын Андрея Яковлевича [1]
03 | Авдотья Степановна: - / 20 | крестьянская жена - жена Никифора Андреевича [2]
04 | Александра Андреевна: - / 10 | крестьянская дочь - сестра Никифора Андреевича [2]
05 | Владимир Никифорович: новорожденный / 8 | крестьянский сын - сын Никифора Андреевича [2]
06 | Степан Никифорович: новорожденный / 8 | крестьянский сын - сын Никифора Андреевича [2]
07 | Филипп Никифорович: новорожденный / 6 | крестьянский сын - сын Никифора Андреевича [2]
08 | Яков Андреевич: - / 14 | крестьянский сын - сын Андрея Яковлевича [1]
09 | Василий Андреевич: - / 12 | крестьянский сын - сын Андрея Яковлевича [1]
- Дополнительная информация в записи
- От первой жены сын; Близнецы
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- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
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