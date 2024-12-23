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Федот Иванович

Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
ФИО
Федот Иванович
Пол
муж
Номер записи
36
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1850
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ивана Алексеевича [1]
Возраст по прошлой РС
3
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Оренбургская
Уезд
Оренбургский
Место
д. Ново-Спасское
Место события
д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
Архивный код
ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 581
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 5
01 | Иван Алексеевич: 28 / 44 | крестьянин - Глава
02 | Агрофена Трофимовна: - / 45 | крестьянская жена - жена Ивана Алексеевича [1]
03 | Федот Иванович: 3 / 19 | крестьянин - сын Ивана Алексеевича [1]
04 | Марья Ивановна: - / 19 | крестьянская жена - жена Федота Ивановича [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой

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