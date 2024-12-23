Кондратий Тимофеевич
Из справочника
Ревизская Сказка д.Ново-Спасское, Оренбургской губернии за 1850 год
- ФИО
- Кондратий Тимофеевич
- Пол
- муж
- Номер записи
- 30
- Сословие
- крестьянский сын
- Год ревизии
- 1850
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- сын Тимофея Григорьевича [2]
- Возраст по прошлой РС
- 1 неделя
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Оренбургский
- Место
- д. Ново-Спасское
- Место события
- д. Ново-Спасское, Дмитриевская вол., Оренбургский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- ОГАОО (Оренбург): ф.98, оп.2, д.76, лист: 580
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки (9 ревизия) крестьян по деревням: Адамовка, Алексеевка, Донецкая, Капитоновка, Мамалаевка, Новоспасская, Павловка, Покровка, Радовка, Япрынцева посаду: Сеитовский за 1850 год
Населённый пункт: с. Ново-Спасское
сословие: гос. крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Григорий Тихонович: 55 / - | крестьянин - Глава
02 | Тимофей Григорьевич: 29 / 45 | крестьянин - сын Григория Тихоновича [1]
03 | Акулина Анисимовна: - / 40 | крестьянская жена - жена Тимофея Григорьевича [2]
04 | Наталья Тимофеевна: - / 0,5 | крестьянская дочь - дочь Тимофея Григорьевича [2]
05 | Спиридон Тимофеевич: 2 / 18 | крестьянский сын - сын Тимофея Григорьевича [2]
06 | Кондратий Тимофеевич: 1 неделя / 16 | крестьянский сын - сын Тимофея Григорьевича [2]
07 | Тимофей Тимофеевич: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Тимофея Григорьевича [2]
08 | Архип Григорьевич: новорожденный / 14 | крестьянский сын - сын Григория Тихоновича [1]
09 | Максим Григорьевич: новорожденный / 10 | крестьянский сын - сын Григория Тихоновича [1]
- Дополнительная информация в записи
- Возраст на момент 28 апреля 1834 г. - 1 неделя
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Игнатьевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.