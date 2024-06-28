Захар Иванов
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Захар Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 442
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 47
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Ивана [1]
- Причина поступления
- Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 47
01 | Иван Афанасьев: - / 50 | крестьяне - глава
02 | Иван Иванов: - / 17 | крестьяне - сын Ивана [1]
03 | Захар Иванов: - / 7 | крестьяне - сын Ивана [1]
04 | Зиновья: - / 49 | крестьяне - жена Ивана [1]
05 | Татьяна Иванова: - / 30 | крестьяне - дочь Ивана [1]
06 | Марфа Иванова: - / 15 | крестьяне - дочь Ивана [1]
07 | Федосья Иванова: - / 13 | крестьяне - дочь Ивана [1]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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