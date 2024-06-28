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Екатерина Ассонова

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Екатерина Ассонова
Пол
жен
Номер записи
428
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Ассона [2]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1828
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 45
01 | Савелий Минеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Ассон Савельев: - / 43 | крестьяне - сын Савелия [1]
03 | Иван Ассонов: - / 19 | крестьяне - сын Ассона [2]
04 | Платон Ассонов: - / 16 | крестьяне - сын Ассона [2]
05 | Аксинья : - / 40 | крестьяне - жена Ассона [2]
06 | Агафья Ассонова: - / 13 | крестьяне - дочь Ассона [2]
07 | Ефросинья Ассонова: - / 12 | крестьяне - дочь Ассона [2]
08 | Александра Ассонова: - / 9 | крестьяне - дочь Ассона [2]
09 | Екатерина Ассонова: - / 6 | крестьяне - дочь Ассона [2]
10 | Авдотья Ассонова: - / 5 | крестьяне - дочь Ассона [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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