Иван Ассонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Ассонов

Иван Ассонов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Ассонов
Пол
муж
Номер записи
422
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
45
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ассона [2]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 45
01 | Савелий Минеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Ассон Савельев: - / 43 | крестьяне - сын Савелия [1]
03 | Иван Ассонов: - / 19 | крестьяне - сын Ассона [2]
04 | Платон Ассонов: - / 16 | крестьяне - сын Ассона [2]
05 | Аксинья : - / 40 | крестьяне - жена Ассона [2]
06 | Агафья Ассонова: - / 13 | крестьяне - дочь Ассона [2]
07 | Ефросинья Ассонова: - / 12 | крестьяне - дочь Ассона [2]
08 | Александра Ассонова: - / 9 | крестьяне - дочь Ассона [2]
09 | Екатерина Ассонова: - / 6 | крестьяне - дочь Ассона [2]
10 | Авдотья Ассонова: - / 5 | крестьяне - дочь Ассона [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close