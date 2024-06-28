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Прокофей Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Прокофей Иванов
Пол
муж
Номер записи
376
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Ивана [3]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1830
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 41
01 | Юда Андреев: - / - | крестьяне - глава
02 | Пантелей Юдин: - / - | крестьяне - сын Юды [1]
03 | Иван Пантелеев: - / 29 | крестьяне - сын Пантелея [2]
04 | Ефим Иванов: - / 8 | крестьяне - сын Ивана [3]
05 | Прокофей Иванов: - / 4 | крестьяне - сын Ивана [3]
06 | Григорий Иванов: - / 2 месяцев | крестьяне - сын Ивана [3]
07 | Ирина: - / 53 | крестьяне - жена Пантелея [2]
08 | Христинья Пантелеева: - / 13 | крестьяне - дочь Пантелея [2]
09 | Федора: - / 28 | крестьяне - жена Ивана [3]
10 | Акулина Иванова: - / 10 | крестьяне - дочь Ивана [3]
11 | Степан Пантелеев: - / 20 | крестьяне - сын Пантелея [2]
12 | Мавра: - / 17 | крестьяне - жена Степана [11]
Дополнительная информация в записи
сын от 2й жены
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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