Прасковья Андреева
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Прасковья Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 371
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 18
- Родственная связь
- дочь Андрея [1]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 40
01 | Андрей Леонтьев: - / 55 | крестьяне - глава
02 | Козма Андреев: - / 29 | крестьяне - сын Андрея [1]
03 | Нефед Козмин: - / 14 | крестьяне - сын Козмы [2]
04 | Яков Козмин: - / 8 | крестьяне - сын Козмы [2]
05 | Тимофей Андреев: - / 27 | крестьяне - сын Андрея [1]
06 | Платон Тимофеев: - / 10 | крестьяне - сын Тимофея [5]
07 | Семен Тимофеев: - / 0,5 | крестьяне - сын Тимофея [5]
08 | Иван Андреев: - / - | крестьяне - сын Андрея [1]
09 | Терентей Андреев: - / 21 | крестьяне - сын Андрея [1]
10 | Илья Андреев: - / 20 | крестьяне - сын Андрея [1]
11 | Павел Андреев: - / 17 | крестьяне - сын Андрея [1]
12 | Дарья: - / 48 | крестьяне - жена Андрея [1]
13 | Елена Козмина: - / 5 | крестьяне - дочь Козмы [2]
14 | Агафья: - / 27 | крестьяне - жена Тимофея [5]
15 | Ирина Тимофеева: - / 9 | крестьяне - дочь Тимофея [5]
16 | Прасковья Тимофеева: - / 6 | крестьяне - дочь Тимофея [5]
17 | Татьяна: - / 18 | крестьяне - жена Терентия [9]
18 | Прасковья Андреева: - / 12 | крестьяне - дочь Андрея [1]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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