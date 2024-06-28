Евгения
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Евгения
- Пол
- жен
- Номер записи
- 350
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 39
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Арефия [2]
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 39
01 | Леонтей Трофимов: - / 47 | крестьяне - глава
02 | Арефий Леонтьев: - / 21 | крестьяне - сын Леонтия [1]
03 | Абрам Леонтьев: - / - | крестьяне - сын Леонтия [1]
04 | Прасковья: - / 44 | крестьяне - жена Леонтия [1]
05 | Евгения: - / 21 | крестьяне - жена Арефия [2]
06 | Татьяна Леонтьева: - / 13 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
07 | Пелагея Леонтьева: - / 9 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
08 | Хрисания Леонтьева: - / 6 | крестьяне - дочь Леонтия [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.