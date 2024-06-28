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Федосей Александров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Федосей Александров
Пол
муж
Номер записи
320
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Александра [2]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 36
01 | Никонор Сергеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Александр Никоноров: - / 29 | крестьяне - сын Никонора [1]
03 | Никифор Александров: - / 13 | крестьяне - сын Александра [2]
04 | Тимофей Александров: - / 11 | крестьяне - сын Александра [2]
05 | Филип Александров: - / 8 | крестьяне - сын Александра [2]
06 | Филип Александров: - / 6 | крестьяне - сын Александра [2]
07 | Федосей Александров: - / 5 | крестьяне - сын Александра [2]
08 | Ефим Александров: - / 2 | крестьяне - сын Александра [2]
09 | Логин Сергеев: - / 56 | крестьяне - брат Никонора [1]
10 | Ирина: - / 70 | крестьяне - жена Никонора [1]
11 | Домна: - / 29 | крестьяне - жена Александра [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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