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Яков Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Яков Андреев
Пол
муж
Номер записи
287
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
33
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
50
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 33
01 | Яков Андреев: - / 50 | крестьяне - глава
02 | Афанасий Яковлев: - / 19 | крестьяне - сын Якова [1]
03 | Никита Сергеев: - / 27 | крестьяне - племянник Якова [1]
04 | Федор Никитин: - / 4 | крестьяне - сын Никиты [3]
05 | Савелий Антонов: - / 23 | крестьяне - внук Якова [1]
06 | Прасковья: - / 47 | крестьяне - жена Якова [1]
07 | Авдотья: - / 17 | крестьяне - жена Афанасия [2]
08 | Федора: - / 21 | крестьяне - жена Никиты [3]
09 | Фекла: - / 21 | крестьяне - жена Савелия [5]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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