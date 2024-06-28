Маланья
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Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Маланья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 283
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Парфена [1]
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 32
01 | Парфен Леонтьев: - / 53 | крестьяне - глава
02 | Григорий Парфенов: - / - | крестьяне - сын Парфена [1]
03 | Петр Парфенов: - / 30 | крестьяне - сын Парфена [1]
04 | Семен Петров: - / 4 | крестьяне - сын Петра [3]
05 | Гаврила Парфенов: - / 15 | крестьяне - сын Парфена [1]
06 | Маланья: - / 49 | крестьяне - жена Парфена [1]
07 | Аграфена: - / 26 | крестьяне - жена Петра [3]
08 | Агафья Петрова: - / 7 | крестьяне - дочь Петра
09 | Степанида Тимофеева: - / 22 | крестьяне - племянница Парфена [1]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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