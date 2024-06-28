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Прохор Васильев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Прохор Васильев
Пол
муж
Номер записи
250
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1829
Год смерти
1829
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 29
01 | Прохор Васильев: - / - | крестьяне - глава
02 | Федор Прохоров: - / 50 | крестьяне - сын Прохора [1]
03 | Иван Федоров: - / 33 | крестьяне - сын Федора [2]
04 | Меркурий Иванов: - / 13 | крестьяне - сын Ивана [3]
05 | Иван Иванов: - / 8 | крестьяне - сын Ивана [3]
06 | Петр Иванов: - / 6 | крестьяне - сын Ивана [3]
07 | Тихон Федоров: - / 20 | крестьяне - сын Федора [2]
08 | Афанасий Федоров: - / 19 | крестьяне - сын Федора [2]
09 | Васса: - / 48 | крестьяне - жена Федора [2]
10 | Христинья: - / 29 | крестьяне - жена Ивана [3]
11 | Анна Иванова: - / 9 | крестьяне - дочь Ивана [3]
12 | Марья Иванова: - / 2 | крестьяне - дочь Ивана [3]
13 | Варвара Федорова: - / 16 | крестьяне - дочь Федора [2]
14 | Аксинья Федорова: - / 13 | крестьяне - дочь Федора [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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