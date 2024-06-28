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Петр Максимов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Петр Максимов
Пол
муж
Номер записи
241
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1820
Год смерти
1820
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 28
01 | Петр Максимов: - / - | крестьяне - глава
02 | Алексей Петров: - / 32 | крестьяне - сын Петра [1]
03 | Назар Петров: - / 17 | крестьяне - сын Петра [1]
04 | Ефросинья: - / 57 | крестьяне - жена Петра [1]
05 | Настасья: - / 28 | крестьяне - жена Алексея [2]
06 | Агафья Алексеева: - / 11 | крестьяне - дочь Алексея [2]
07 | Мавра Алексеева: - / 8 | крестьяне - дочь Алексея [2]
08 | Фекла Алексеева: - / 6 | крестьяне - дочь Алексея [2]
09 | Ефросинья Алексеева: - / 1 | крестьяне - дочь Алексея [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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