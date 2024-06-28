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Финоген Андронов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Финоген Андронов
Пол
муж
Номер записи
230
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Андрона [1]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 26
01 | Андрон Агапов: - / - | крестьяне - глава
02 | Фирст Андронов: - / - | крестьяне - сын Андрона [1]
03 | Финоген Андронов: - / 34 | крестьяне - сын Андрона [1]
04 | Андрей Финогенов: - / 14 | крестьяне - сын Финогена [3]
05 | Степан Финогенов: - / 11 | крестьяне - сын Финогена [3]
06 | Николай Финогенов: - / 8 | крестьяне - сын Финогена [3]
07 | Иван Финогенов: - / 3 месяцев | крестьяне - сын Финогена [3]
08 | Матвей Андронов: - / - | крестьяне - сын Андрона [1]
09 | Авдотья: - / 32 | крестьяне - жена Финогена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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