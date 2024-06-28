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Борис Петров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Борис Петров
Пол
муж
Номер записи
140
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1817
Год смерти
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 16
01 | Борис Петров: - / - | крестьяне - глава
02 | Денис Васильев: - / - | крестьяне - пасынок Бориса [1]
03 | Егор Лукьянов: - / 46 | крестьяне - зять Дениса [2]
04 | Лев Егоров: - / 21 | крестьяне - сын Егора [3]
05 | Иван Егоров: - / 11 | крестьяне - сын Егора [3]
06 | Илья Егоров: - / 8 | крестьяне - сын Егора [3]
07 | Василий Егоров: - / 4 | крестьяне - сын Егора [3]
08 | Мавра: - / 44 | крестьяне - жена Егора [3]
09 | Мавра: - / 20 | крестьяне - жена Льва [4]
10 | Авдотья Егорова: - / 16 | крестьяне - дочь Егора [3]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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