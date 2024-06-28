Авдотья Григорьева
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Авдотья Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 132
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Григория [5]
- Возраст по текущей РС
- 1 месяц
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 14
01 | Арефий Макаров: - / - | крестьяне - глава
02 | Лаврентий Арефьев: - / 51 | крестьяне - сын Арефия [1]
03 | Василий Арефьев: - / - | крестьяне - сын Арефия [1]
04 | Прасковья: - / 47 | крестьяне - жена Василия [3]
05 | Григорий Васильев: - / 25 | крестьяне - сын Василия [3]
06 | Иван Васильев: - / - | крестьяне - сын Василия [3]
07 | Ермолай Васильев: - / 17 | крестьяне - сын Василия [3]
08 | Авдотья: - / 25 | крестьяне - жена Григория [5]
09 | Авдотья Григорьева: - / 1 месяц | крестьяне - дочь Григория [5]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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