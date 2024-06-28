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Игнатий Степанов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Игнатий Степанов
Пол
муж
Номер записи
105
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Степана [2]
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1827
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 11
01 | Ларион Иванов: - / - | крестьяне - глава
02 | Степан Ларионов: - / 32 | крестьяне - сын Лариона [1]
03 | Меркурий Степанов: - / 10 | крестьяне - сын Степана [2]
04 | Игнатий Степанов: - / 7 | крестьяне - сын Степана [2]
05 | Кирей Степанов: - / 6 | крестьяне - сын Степана [2]
06 | Иван Степанов: - / 2 | крестьяне - сын Степана [2]
07 | Екатерина: - / 32 | крестьяне - жена Степана [2]
08 | Наталья Степанова: - / 10 | крестьяне - дочь Степана [2]
09 | Федосья Степанова: - / 4 | крестьяне - дочь Степана [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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