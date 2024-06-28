Игнатий Степанов
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Игнатий Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 105
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Степана [2]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1827
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 11
01 | Ларион Иванов: - / - | крестьяне - глава
02 | Степан Ларионов: - / 32 | крестьяне - сын Лариона [1]
03 | Меркурий Степанов: - / 10 | крестьяне - сын Степана [2]
04 | Игнатий Степанов: - / 7 | крестьяне - сын Степана [2]
05 | Кирей Степанов: - / 6 | крестьяне - сын Степана [2]
06 | Иван Степанов: - / 2 | крестьяне - сын Степана [2]
07 | Екатерина: - / 32 | крестьяне - жена Степана [2]
08 | Наталья Степанова: - / 10 | крестьяне - дочь Степана [2]
09 | Федосья Степанова: - / 4 | крестьяне - дочь Степана [2]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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