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Маркел Михайлов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Маркел Михайлов
Пол
муж
Номер записи
81
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1817
Год смерти
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 9
01 | Маркел Михайлов: - / - | крестьяне - глава
02 | Степан Маркелов: - / 48 | крестьяне - сын Маркела [1]
03 | Павел Степанов: - / 19 | крестьяне - сын Степана [2]
04 | Василий Осипов: - / 29 | крестьяне - пасынок Степана [2]
05 | Марфа: - / 53 | крестьяне - жена Степана [2]
06 | Марья: - / 26 | крестьяне - жена Василия [4]
07 | Екатерина Васильева: - / 4 | крестьяне - дочь Василия [4]
08 | Варвара Васильева: - / 1 | крестьяне - дочь Василия [4]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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