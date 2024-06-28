Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванов

Иван Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
37
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Ивана [2]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 4
01 | Никита Николаев: - / 54 | крестьяне - глава
02 | Иван Никитин: - / 35 | крестьяне - сын Никиты [1]
03 | Иван Иванов: - / 16 | крестьяне - сын Ивана [2]
04 | Фрол Иванов: - / 12 | крестьяне - сын Ивана [2]
05 | Филат Иванов: - / 6 | крестьяне - сын Ивана [2]
06 | Гаврила Никитин: - / 28 | крестьяне - сын Никиты [1]
07 | Михаил Гаврилов: - / 3 | крестьяне - сын Гаврилы [6]
08 | Наталья: - / 36 | крестьяне - жена Ивана [2]
09 | Агафья Иванова: - / 3 | крестьяне - дочь Ивана [2]
10 | Анна Иванова: - / 2 месяцев | крестьяне - дочь Ивана [2]
11 | Василиса: - / 29 | крестьяне - жена Гаврилы [6]
12 | Христинья Гаврилова: - / 8 | крестьяне - дочь Гаврилы [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close