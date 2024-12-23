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Балабакин Степан Константинов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Балабакин Степан Константинов
Пол
муж
Номер записи
833
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1721
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Константина [3]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1720
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 6
01 | Балабакин Михаил Васильев: - / 55 | крестьянин - глава [1]
02 | Балабакин Иван Михайлов: - / 8 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
03 | Балабакин Константин Васильев: - / 30 | крестьянин - брат родной Михаила [1]
04 | Балабакин Андрей Константинов: - / 7 | сын крестьянский - сын Константина [3]
05 | Балабакин Степан Константинов: - / 1 | сын крестьянский - сын Константина [3]
Комментарий наборщика
семья Константина Васильева живёт на том же дворе (Михаила Васильева) в особой избе
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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