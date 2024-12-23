Марфа Емельянова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Марфа Емельянова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 783
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 31
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Емельяна [2]
- Откуда прибыл
- д. Новская, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Причина поступления
- переселены всем семейством из другой деревни
- Возраст по текущей РС
- 18
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 996
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 31
01 | Матвей Григорьев: - / 47 | крестьянин - глава [1]
02 | Емельян Григорьев: - / 45 | крестьянин - брат Емельяна [1]
03 | Степанида Яковлева: - / 49 | жена крестьянская - жена Матвея [1]
04 | Иван Матвеев: - / 21 | сын крестьянский - сын Матвея [1]
05 | Пётр Матвеев: - / 16 | сын крестьянский - сын Матвея [1]
06 | Дарья Матвеева: - / 23 | дочь крестьянская - дочь Матвея [1]
07 | Татьяна Матвеева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Матвея [1]
08 | Марфа Афанасьева: - / 38 | жена крестьянская - жена Емельяна [2]
09 | Марфа Емельянова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Емельяна [2]
10 | Акулина Емельнова: - / 16 | дочь крестьянская - дочь Емельяна [2]
11 | Лаврит Шиблитской: - / - | приписанный - рекрут [1]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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