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Евдокия Алексеева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Евдокия Алексеева
Пол
жен
Номер записи
774
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
дочь Алексея Алексеева [3]
Откуда прибыл
д. Петрушино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1794
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 30
01 | Алексей Иванов: - / 44 | Крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Андреева: 31 / - | жена крестьянская - жена Алексея [1]
03 | Алексей Алексеев: - / 21 | сын крестьянский - сын Алексея [1]
04 | Афанасий Алексеев: - / 20 | сын крестьянский - сын Алексея [1]
05 | Иван Алексеев: - / 18 | сын крестьянский - сын Алексея [1]
06 | Соломея Алексеева: - / 11 | дочь крестьянская - дочь Алексея [1]
07 | Устинья Алексеева: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Алексея [1]
08 | Лукерья Алексеева: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Алексея [1]
09 | Прасковья Алексеева: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Алексея [1]
10 | Ефимия Степанова: - / 20 | жена крестьянская - жена Алексея Алексеева [3]
11 | Евдокия Алексеева: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Алексея Алексеева [3]
Комментарий наборщика
варант имени Авдотья
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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