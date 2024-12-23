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Василий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Василий Иванов
Пол
муж
Номер записи
724
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
зять Гаврилы, муж Евдокии [7]
Возраст по прошлой РС
4
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 24
01 | Марфа Яковлева: 59 / 72 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Гаврила Кириллов: 29 / 42 | крестьянин/вдовец - сын Марфы [1]
03 | Кузьма Кириллов: 27 / - | крестьянин - сын Марфы [1]
04 | Ксения Гаврилова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [2]
05 | Ефимия Гаврилова: 2 / 15 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [2]
06 | Василий Иванов: 4 / 17 | крестьянин - зять Гаврилы, муж Евдокии [7]
07 | Евдокия Гаврилова: 4 / 17 | жена крестьянская - жена Василия, дочь Гаврилы [2]
08 | Иван Андреев: 61 / - | крестьянин - отец Василия [6]
09 | Евдокия Нефёдова: 44 / - | жена крестьянская - мать Василия [6]
10 | Дмитрий Иванов: 11 / - | сын крестьянский - брат Василия [6]
11 | Марфа Яковлева: - / 30 | солдатка - жена Кузьмы [3]
Комментарий наборщика
историческая фамилия Шубников
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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