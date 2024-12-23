Ефимия Гаврилова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Ефимия Гаврилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 723
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Гаврилы [2]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 24
01 | Марфа Яковлева: 59 / 72 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Гаврила Кириллов: 29 / 42 | крестьянин/вдовец - сын Марфы [1]
03 | Кузьма Кириллов: 27 / - | крестьянин - сын Марфы [1]
04 | Ксения Гаврилова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [2]
05 | Ефимия Гаврилова: 2 / 15 | дочь крестьянская - дочь Гаврилы [2]
06 | Василий Иванов: 4 / 17 | крестьянин - зять Гаврилы, муж Евдокии [7]
07 | Евдокия Гаврилова: 4 / 17 | жена крестьянская - жена Василия, дочь Гаврилы [2]
08 | Иван Андреев: 61 / - | крестьянин - отец Василия [6]
09 | Евдокия Нефёдова: 44 / - | жена крестьянская - мать Василия [6]
10 | Дмитрий Иванов: 11 / - | сын крестьянский - брат Василия [6]
11 | Марфа Яковлева: - / 30 | солдатка - жена Кузьмы [3]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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